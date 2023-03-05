السعودية تكشف عن قضية فساد مليونية بتجارة التأشيرات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، عن قضية فساد مليونية بتجارة تأشيرات العمالة الأجنبية تورط بها مسؤولون سعوديون بوزارات الخارجية والداخلية ووافدين أجانب.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم توقيف 13 متهماً بالقضية، وبينهم مسؤولون عملوا في القسم القنصلي بسفارة الرياض في بنغلادش.

وأوضحت أن تسلسل القضية تضمن إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي تم إيقافه أيضاً، مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.