من هو المشعوذ "حبيب المشاهير" الذي أثار جدلاً واسعاً في تونس؟



أثار مشعوذ تونسي أطلق عليه اسم "حبيب المشاهير" جدلًا واسعًا بعد كشف تحايله على عدد كبير من النساء خاصة، مستغلًا وضعيات صعبة مررن بها، ومستثمرًا حسابات وهمية لعدد من المشاهير للإيقاع بضحاياه.

ووفقًا لتحقيق استقصائي أنجزه فريق برنامج "الحقائق الأربع" وبثّ على تلفزيون "الحوار التونسي" الليلة الماضية، يستمدّ الرجل ثقته وقدرته على التحايل على الناس من خلال استثمار علاقات وهمية يقيمها مع مشاهير تونسيين من المجال الفني والإعلامي.

وأوضح الصحفي ببرنامج "الحقائق الأربع" خليل زروق في تصريح لـ "إرم نيوز" اليوم الإثنين، أن قصة المشعوذ "حبيب المشاهير" انطلقت من شكوى تقدمت بها ضحية قالت إنّها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد المشعوذين الذي أوهمها بأنها تعاني مما أسماه بـ"الجن العاشق".