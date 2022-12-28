مخاوف من محاولات إحياء فيروسات من العصر الحجري

أثار علماء روس القلق بعد إصدار قرار بنبش جثث ثديات ميتة ومتجمدة منذ فترة طويلة، في محاولة لإعادة إحياء فيروسات من العصر الحجري.

ويعتقد العلماء أن مسببات الأمراض ما زالت موجودة في البقايا المجمدة للماموث الصوفي وأنواع أخرى من الحيوانات المنقرضة في شمال شرق سيبيريا.

ويقول العلماء إن تلك الفيروسات تعود لعصور ما قبل التاريخ، وقد لا تكون قريبة من تكوين أي كائن حي يعيش على الأرض اليوم.