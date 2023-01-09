أول تحرك رسمي بعد الاعتداء على عامل نظافة بمصر
استقبل رئيس حي شرق بورسعيد بمصر، العميد خالد كشك، عامل النظافة جامع البلاستيك، الذي تعرض للاعتداء من قبل موظف الإشغالات وسط الشارع، ما فجر حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
أبلغ رئيس حي شرق بورسعيد العامل بقرار تحويل مدير إدارة الإشغالات الذي اعتدى عليه للتحقيق.
وأهدى المسؤول المصري للعامل كيلو حلوى، في محاولة منه لإرضائه والاعتذار له، عما بدر من مدير إدارة الإشغالات.
كما عرض رئيس الحي على العامل عليه وظيفة بجهاز تحسين البيئة كعامل، إلا أنه رفض ذلك، قائلاً: "أنا كده حلو"، رافضًا الوظيفة ومتمسكًا بالعمل في جمع القطع البلاستيكية من الشوارع.
وأشار إلى أن الأمر بالنسبة له انتهى، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية على تحركها وإعادة العربة التي تمت مصادرتها له.
وأبلغ رئيس الحي العامل بقرار تحويل مدير إدارة الإشغالات الذي اعتدى عليه للتحقيق، وأنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضده، بناء على ما تنتهي إليه التحقيقات.