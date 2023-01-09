أول تحرك رسمي بعد الاعتداء على عامل نظافة بمصر

وأشار إلى أن الأمر بالنسبة له انتهى، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية على تحركها وإعادة العربة التي تمت مصادرتها له.

وأبلغ رئيس الحي العامل بقرار تحويل مدير إدارة الإشغالات الذي اعتدى عليه للتحقيق، وأنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضده، بناء على ما تنتهي إليه التحقيقات.