العراق.. اعتقال مسؤول حكومي بتهمة الابتزاز

ولفتت إلى أنه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائيا، قررت توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وتنص المادة 160 لسنة 1983 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية، أو الاستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".