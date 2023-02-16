بخطة جهنمية.. أردنية تحتال على شركات تأمين بنحو 2 مليون دولار

أقدمت سيدة أردنية على تنفيذ عملية احتيال ضخمة استهدفت خلالها 3 شركات تأمين، بلغت حصيلتها مليونًا و400 ألف دينار أردني (نحو مليوني دولار أمريكي)، من خلال ادعاء وفاتها كذبًا.

وبحسب مصادر أردنية، فإن بطل الواقعة هو والد السيدة الذي زيّف وفاة ابنته ودفنها من أجل الاستيلاء على بوالص تأمين على الحياة اشترك بها في وقت سابق.

واشترك مع الفتاة وتدعى "البتول" أشخاص آخرون يعملون في الطب الشرعي ومستشفيات خاصة في شرق عمان، بلغ عددهم نحو 8 أشخاص تم توقيف 6 منهم، بما فيهم الأب، الذي يعمل في قطاع السياحة.

وأقام الأب جنازة كبيرة لابنته بعد إعلان وفاتها، وتظاهر بدفنها من خلال تابوت وضعت فيه "لعبة بلاستيكية" تم تكفينها ورشها بالعطر ووضعها في سيارة دفن الموتى لتوضع في قبرها بمقبرة سحاب الإسلامية.