مؤسس "أبراج جروب" يخسر طعناً ضد تسليمه إلى أمريكا بتهمة "الاحتيال"

ورفض القاضي جوناثان سويفت اليوم الأربعاء، طلب نقفي إجراء مراجعة قضائية للحكم الصادر في 2021 بالموافقة على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال إدوارد فيتزجيرالد، محامي نقفي، للمحكمة العليا في لندن أمس الثلاثاء، إن "من المرجح أن يُحتجز موكله في سجن في نيوجيرزي حيث قد يتشارك العنبر مع مجرمين عنيفين".

وكشف فيتزجيرالد أن نقفي يعاني أيضاً من اكتئاب حاد، وأن هناك "خطراً حقيقياً" من إقدامه على الانتحار إذا جرى تسليمه.

ومع ذلك، قال محامون يمثلون الحكومة الأمريكية إن نقفي حصل على تأكيدات بأن ممثلي الادعاء لن يعارضوا الإفراج عنه بكفالة قبل أن يمثل للمحاكمة.