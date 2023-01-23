مصر.. حبس شاب قتل كلابا صغيرة بطريقة وحشية

واستنكر أهالي حي الزهور بمدينة طور سيناء، ما قام به الشاب من قتل الكلاب الصغيرة بطريقة وحشية، ما أثار الرعب والخوف لدى الأطفال بالحي.

وقام بعض سكان الحي بالاتصال بشرطة النجدة، التي توجهت لمنزل الشاب وألقت القبض عليه.