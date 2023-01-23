مصر.. حبس شاب قتل كلابا صغيرة بطريقة وحشية
قررت نيابة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقتله كلابا صغيرة بطريقة وحشية في حي الزهور بمدينة طور سيناء، بعدما قام بتحطيم رؤوسها في أحد الجدران.
ووجهت النيابة العامة للمتهم قتل حيوان عمدا، وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.
قام بعض سكان الحي بالاتصال بشرطة النجدة التي توجهت لمنزل الشاب وألقت القبض عليه.
واستنكر أهالي حي الزهور بمدينة طور سيناء، ما قام به الشاب من قتل الكلاب الصغيرة بطريقة وحشية، ما أثار الرعب والخوف لدى الأطفال بالحي.
وقام بعض سكان الحي بالاتصال بشرطة النجدة، التي توجهت لمنزل الشاب وألقت القبض عليه.
وخلال قيام المواطنين بمنع الشاب من القيام بهذه الأفعال المرعبة، حاول الاعتداء عليهم مهددا إياهم بإصابتهم حال منعه.
وطالب الأهالي بعرض الشاب على الطب النفسي، للوقوف على قواه العقلية وعلاجه في حال ما إذا كان يمر بأي أزمة نفسية.