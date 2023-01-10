السعودية.. السجن لمطربة شعبية أساءت لـ"مشهورة سناب"

وفي التفاصيل، رفعت مشهورة من مشاهير مواقع التواصل، وهي سعودية الجنسية، دعوى ضد مشهورة أخرى وهي مطربة حفلات، تتهمها بالتلفظ عليها والإساءة لها بعبارات ومقاطع عنصرية، فضلاً عن التشهير بها في أمور عائلية خاصة.

وقدمت المدعية أدلة مرئية، منها مقاطع للسناب شات ظهرت من خلالها المطربة المعنية وهي تتحدث بصفات وعبارات وألفاظ عن المدعية بالتلميح، كما قدمت عددا من الشهود من متابعي "سناب شات" لها وللمتهمة.