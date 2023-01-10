السعودية.. السجن لمطربة شعبية أساءت لـ"مشهورة سناب"
أدانت محكمة غربي السعودية إحدى مطربات الأفراح في المملكة بعد تعرضها بالإساءة لمشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بحبس المطربة مدة 30 يوما، لإساءتها للمشهورة والتشهير بها بألفاظ ومقاطع عنصرية والنيل منها.
ووفق صحيفة "عكاظ"، فقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الأسبوع الماضي، فيما لا يزال حق الاعتراض مقررا للطرفين خلال 30 يوما.
وفي التفاصيل، رفعت مشهورة من مشاهير مواقع التواصل، وهي سعودية الجنسية، دعوى ضد مشهورة أخرى وهي مطربة حفلات، تتهمها بالتلفظ عليها والإساءة لها بعبارات ومقاطع عنصرية، فضلاً عن التشهير بها في أمور عائلية خاصة.
وقدمت المدعية أدلة مرئية، منها مقاطع للسناب شات ظهرت من خلالها المطربة المعنية وهي تتحدث بصفات وعبارات وألفاظ عن المدعية بالتلميح، كما قدمت عددا من الشهود من متابعي "سناب شات" لها وللمتهمة.
وأنكرت المطربة التهمة، وقالت إنها لم تقصد في حديثها المدعية وإنما أشخاصا آخرين، كما طعنت في شهادة سيدات متابعات لحسابها في السناب شات، وقالت إن شهادتهن للدعوى بنيت على الظن والتخمين.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة والقرائن أثبتت صحة ادعاء المدعية، وعليه خلصت بإدانة المتهمة لقاء ما نسب إليها وسجنها 30 يوماً، مع التعهد بعدم العودة لذلك، وفرض غرامة عليها.
ولم تكشف الصحيفة عن هوية المطربة أو المشهورة المعنيتان بالقضية.