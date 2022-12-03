مصر.. تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على طاقم طبي بمستشفى "قويسنا"

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، متابعته لواقعة التعدي على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى "قويسنا" بمحافظة المنوفية، وما أثير عن اتهام ضابط طيار في واقعة الاعتداء من قبل أسرة أحد المرضى.

وفي بيان مقتضب بعد إثارة الجدل عن كيفية محاسبة الضابط المتهم، أصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، بيانًا بمتابعة التحقيقات.