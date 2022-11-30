"إيرباص" تتفق مع الادعاء الفرنسي على تسوية بشأن قضايا فساد

أعلنت شركة إيرباص ومكتب الادعاء المالي الفرنسي، في جلسة استماع أمام محكمة، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تسوية تحقيق يتعلق بمعاملات سابقة للشركة تتضمن رشى في ليبيا وقازاخستان مقابل دفع الشركة غرامة تقدر بنحو 16 مليون يورو (16.62 مليون دولار).

وما زالت التسوية في حاجة إلى أن تقرها المحكمة، واعتبر الادعاء أن إيرباص دفعت بالفعل منذ ثلاثة أعوام أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بما ينطوي على فساد، تعاونت فيه الشركة مع السلطات.