"أبو كيان" تاجر مخدرات يثير السخرية في مصر
ذاع صيت أحد تجار المخدرات ويدعى "أبو كيان" في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعدما تم إلقاء القبض عليه من جانب السلطات المصرية.
وكان اللافت في قصة "أبو كيان" ليس القبض عليه أو ترويجه للمخدرات، بل الطريقة المثيرة للسخرية التي كان يروج فيها للمخدرات بين المصريين.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا ترويجيًا بعنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات" وقد تضمن اسم مروج المخدرات وعنوانه بل ورقم هاتفه أيضًا.
وكان الأكثر إثارة للكوميديا السوداء في هذه القصة هو تخصيص تاجر المخدرات "أبو كيان" رقمًا لاستقبال الشكاوى من المتعاملين، وهو ما أطلق موجة من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، نشرته عبر قنواتها على مواقع التواصل، القبض على "أبو كيان" في المنوفية، بعد تداول الإعلان الترويجي.
وجاء في البيان: "عقب تداول صورة لإعلان يتم من خلاله الترويج لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل الإجتماعى .. الأجهزة الأمنية تنجح بضبط مرتكب الواقعة في المنوفية".
ونشرت الداخلية المصرية صورة للمتهم بعد القبض عليه، وعرضت أيضًا مجموعة واسعة من المضبوطات التي تم التحفظ عليها بعد القبض عليه.
وتفصيلًا، أوضح البيان أن "قطاع الأمن العام تمكن بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبو كيان" – مقيم في دائرة مركز شرطة #قويسنا في المنوفية)".
وبحسب البيان: "عُثر بحوزته على (6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي -هاتف محمول - عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات " أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول مع رقمي هاتفين محددين) .
"وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه"، وفقًا للبيان الأمني.