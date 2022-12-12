"أبو كيان" تاجر مخدرات يثير السخرية في مصر

ذاع صيت أحد تجار المخدرات ويدعى "أبو كيان" في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعدما تم إلقاء القبض عليه من جانب السلطات المصرية.

وكان اللافت في قصة "أبو كيان" ليس القبض عليه أو ترويجه للمخدرات، بل الطريقة المثيرة للسخرية التي كان يروج فيها للمخدرات بين المصريين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا ترويجيًا بعنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات" وقد تضمن اسم مروج المخدرات وعنوانه بل ورقم هاتفه أيضًا.

وكان الأكثر إثارة للكوميديا السوداء في هذه القصة هو تخصيص تاجر المخدرات "أبو كيان" رقمًا لاستقبال الشكاوى من المتعاملين، وهو ما أطلق موجة من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.