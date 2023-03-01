تونس.. امرأة تعنّف أطفال زوجها بالحرق والضرب.. والسلطات تتحرك

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أنّ "الحادثة جرت في إحدى مدن محافظة تونس الكبرى، وأنه تمّ التنسيق مع قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجهة".

وأضافت أن القاضي "عقد جلسة استعجالية، اليوم الأربعاء، واتّخذ جملة من الإجراءات تتعلق بإسناد حضانة الأطفال لجدهم للأم للقيام بشؤونهم، وتكليف الأخصائية النفسية بمستشفى الجهة بمتابعة الأطفال على المستوى النفسي، ومنع الزيارة مؤقتاً على الأب وزوجته إلى حين البت في التداعي الجزائي بصفة نهائية"، وفق البيان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "مكتب مندوب حماية الطفولة كان قد تنقّل، مساء أمس الثلاثاء، رفقة أخصائية نفسانية وأعوان أمن إلى مقر سكنى الجدين للأم وتمت معاينة حالة الأطفال النفسية والبدنيّة، وظهرت آثار عنف شديد وحروق عديدة بأنحاء مختلفة من أجسادهم واشتكى الأطفال من تعرضهم إلى سوء معاملة مستمرة من زوجة والدهم".

وذكرت الوزارة أيضاً أنه "تمّ اتخاذ تدبير عاجل نظراً لحالة التهديد التي يعيشها الأطفال وللاعتداءات التي تعرضوا لها والأضرار البدنية الواضحة الحاصلة لهم".

مشيرة إلى أن "التدبير العاجل يقضي حسب الفصل 46 من مجلة حماية الطفل بإبقاء الأطفال لدى جديهما للأم باعتبار أن والدتهم متوفاة".