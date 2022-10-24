بخطة مُحكمة.. 3 طلاب مصريين يسرقون 59 قطعة أثرية من متحف جامعي

شهدت كلية الآثار بجامعة سوهاج في جنوب مصر، واقعة سرقة غريبة، خطط لها 3 طلاب بمساعدة والد أحدهم، مكنتهم من سرقة 59 قطعة أثرية نادرة من متحف الكلية، قبل أن يسقطوا في أيادي أجهزة الأمن.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، حدد الطلاب خطة محكمة للسرقة مكنتهم من الاستيلاء على القطع الأثرية، كانت مقسمة إلى أدوار محددة لكل منهم، طالبان يقومان باقتحام المتحف ليلا وسرقة القطع، وطالبة تنتظر بالسيارة في الخارج لنقل المسروقات، بينما تكون مسؤولية والد أحد الطالبين بيع المسروقات الثمينة.

وأقدم الطلاب على تنفيذ خطتهم، مستغلين انتهاء اليوم الدراسي وحالة الهدوء التي تسيطر على الحرم الجامعي ليلا، وبدأ تنفيذ المخطط الإجرامي مساء يوم السبت الماضي، بعد انصراف جميع الطلاب وأعضاء التدريس والموظفين ولم يتبق سوى عدد محدود من الأمن الإداري الذي يتواجد على البوابات الرئيسية بعيدا عن مبنى الكلية المتواجد بها المتحف الأثري.

وكان الطالبان استطاعا تهريب “قطعة حديدية" خلال اليوم الدراسي وإدخالها داخل أسوار الجامعة، وباستخدام تلك القطعة تمكن الطالب الثاني من فتح باب المتحف، بينما قام الأول بحجب رؤية كاميرا المراقبة حتى تمكن وزميله من فتح الباب بهدوء.

عقب دخول الثنائي إلى متحف الكلية كانت زميلتهما تنتظرهما بسيارتها خارج أسوار الجامعة، وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية.

بعد تنفيذ السرقة في هدوء تام، اتصل أحدهما بالطالبة وطلب منها الاقتراب من مكان متفق عليه مسبقا بعيدا عن أعين أفراد الأمن المتواجدين على البوابات الرئيسية، وتمكن الطالبان من تسلق سور الجامعة وسلما زميلتهما المسروقات، التي كشفت عنها أجهزة الأمن أنها عبارة عن 59 قطعة نادرة، ثم انصرفا واستقلا سيارة أجرة “تاكسي”.

وصلت الطالبة بعد مدة قصيرة وكذلك الطالبان لمكان متفق عليه كان في انتظارهم بداخله والد أحدهم الذي تسلم بدوره المسروقات وقام بإخفائها تمهيداً لبيعها.

لكن قبل إتمام عملية البيع وبعد مرور 48 ساعة على واقعة السرقة التي أثارت جدلا واسعا في مصر خلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين الأربعة وبحوزتهم القطع الأثرية الـ59 المسروقة.

واكتفت وزارة الداخلية بكشف تفاصيل واقعة السرقة بناءً على أقوال المتهمين أمام المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، فيما لم تكشف تفاصيل كيفية الكشف عن المتهمين والقبض عليهم، وحولتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.