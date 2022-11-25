لبنان.. تفاصيل "أكبر" عملية نصب في صيدا بطلها "فتى" (فيديو)

ضجت مدينة صيدا جنوب لبنان بما يتواتر عن أكبر "عملية نصب" على مواطنيها، لكن اللافت أن بطلها كان "فتى"، وفق تقارير محلية.

وبحسب موقع "صوت بيروت إنترناشونال SBI"، فإن الفتى الذي لم يتجاوز عمره 17 عاما استطاع الإيقاع بالعديد من المواطنين، وجمع مبالغ قدرت بنحو مليوني دولار منهم قبل هروبه خارج البلاد.

ونقل الموقع عن "السيد حسن"، وهو صاحب محل صرافة في صيدا، قوله إن الفتى بدأ تجارته برأسمال جمعه من زملائه على مقاعد الدراسة في إحدى مدارس المدينة، حيث وظف أموالهم بالتجارة في الكربتون والبتكوين نظير أرباح تبلغ نحو 4% أسبوعيًا.