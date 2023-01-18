مقتنيات فاخرة ولا أسلحة في شقة زعيم المافيا الإيطالي الموقوف ماتيو دينارو
لم تعثر الشرطة الإيطالية على أي أسلحة نارية خلال تفتيشها، يوم الثلاثاء، المبنى الصغير الذي كان يقيم فيه زعيم المافيا الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو قبل توقيفه يوم الإثنين في باليرمو بعد 30 عامًا، كان خلالها متوارياً وفاراً من وجه العدالة.
ويقع المبنى الذي كان دينارو، البالغ من العمر 60 عاماً يتخذه مخبأ في مدينة كامبوبيلو دي مازارا الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف، وتبعد نحو 10 كيلومترات عن معقله كاستلفيترانو في إقليم تراباني، حيث ولد ونشأ ومارس أنشطته الإجرامية الأولى.
وداهمت قوات الأمن المبنى السكني الصغير المكوّن من طبقتين والمطلي باللون الأصفر، الذي يُعتقد أن زعيم المافيا أقام فيه مدة طويلة داخل شقة تتوافر فيها كل وسائل الراحة، من مفروشات وتجهيزات ومواد غذائية.
ولم يعثر المحققون في الشقة على أي أسلحة، ولكن مما وجدوه مثلاً عشرات الأحذية وقطع الملابس من العلامات التجارية الكبرى، إضافة إلى وسائل ترفيهية.
وفرضت الشرطة مراقبة دائمة على المبنى الصغير، ومنعت أي شخص من الاقتراب منه.
وكان دينارو قد أوهم جيرانه بأن اسمه أندريا بونافيديه، وكان يملك بطاقة هوية بهذا الاسم، وكان يدعي أنه طبيب.
ونُقل دينارو بمروحية بعد توقيفه إلى منطقة أبروتسو الواقعة شرق روما والمطلة على البحر الأدرياتيكي، حيث أودِع سجن لاكويلا الخاضع لحراسة مشددة.
وأوقف دينارو صباح يوم الإثنين خلال زيارة طبية لمستشفى لا مادالينا الشهير في باليرمو، حيث كان يتلقى علاجا من سرطان القولون مستخدما اسما مستعارا، ويخضع طبيبه المعالج ألفونسو تومباريلو، البالغ 70 عاما للتحقيق.
وكان دينارو يرتدي لدى توقيفه ملابس بالغة الأناقة ويضع ساعة فاخرة تراوح قيمتها بين 30 و35 ألف يورو.
وقال رئيس النيابة العامة في باليرمو ماوريتسيو دي لوسيا خلال مؤتمر صحفي إن دينارو كان يتمتع خلال مسيرته "بحمايات كبيرة"، مشيراً إلى أن "التحقيق يركز على هذه الحمايات".
ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في شهر نيسان/أبريل من عام 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر 6 مطلوبين متوارين في إيطاليا.
وكان قد حُكم على دينارو غيابياً بالسجن مدى الحياة سنة 2000 بتهمة القتل، لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ويُعتبر ماتيو ميسينا ديناريو أحد آخر الأسماء البارزة المرتبطة بمافيا "كوزا نوسترا"، التي فقدت الكثير من عناصرها بفعل العمليات المستمرة التي تجريها السلطات الإيطالية بعد اغتيال القاضيين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو سنة 1992.
وأشارت صحيفة "إل ميساديجيرو" إلى أن ثروة دينارو تصل "إلى 4 مليارات يورو"، جمعها من تهريب المخدرات والابتزاز وغسل الأموال.