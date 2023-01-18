مقتنيات فاخرة ولا أسلحة في شقة زعيم المافيا الإيطالي الموقوف ماتيو دينارو

لم تعثر الشرطة الإيطالية على أي أسلحة نارية خلال تفتيشها، يوم الثلاثاء، المبنى الصغير الذي كان يقيم فيه زعيم المافيا الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو قبل توقيفه يوم الإثنين في باليرمو بعد 30 عامًا، كان خلالها متوارياً وفاراً من وجه العدالة.

ويقع المبنى الذي كان دينارو، البالغ من العمر 60 عاماً يتخذه مخبأ في مدينة كامبوبيلو دي مازارا الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف، وتبعد نحو 10 كيلومترات عن معقله كاستلفيترانو في إقليم تراباني، حيث ولد ونشأ ومارس أنشطته الإجرامية الأولى.

وداهمت قوات الأمن المبنى السكني الصغير المكوّن من طبقتين والمطلي باللون الأصفر، الذي يُعتقد أن زعيم المافيا أقام فيه مدة طويلة داخل شقة تتوافر فيها كل وسائل الراحة، من مفروشات وتجهيزات ومواد غذائية.

ولم يعثر المحققون في الشقة على أي أسلحة، ولكن مما وجدوه مثلاً عشرات الأحذية وقطع الملابس من العلامات التجارية الكبرى، إضافة إلى وسائل ترفيهية.

وفرضت الشرطة مراقبة دائمة على المبنى الصغير، ومنعت أي شخص من الاقتراب منه.

وكان دينارو قد أوهم جيرانه بأن اسمه أندريا بونافيديه، وكان يملك بطاقة هوية بهذا الاسم، وكان يدعي أنه طبيب.

ونُقل دينارو بمروحية بعد توقيفه إلى منطقة أبروتسو الواقعة شرق روما والمطلة على البحر الأدرياتيكي، حيث أودِع سجن لاكويلا الخاضع لحراسة مشددة.