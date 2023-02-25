الكويت.. القبض على ضابط سابق في الجيش بحوزته مواد مخدرة
ألقت الجهات الأمنية في الكويت، اليوم السبت، القبض على ضابط سابق في الجيش بعدما عثرت بحوزته على كمية من المواد المخدرة أثناء تواجده في بر الصبية.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية إن "رجال الأمن الذين كانوا يباشرون عملهم بتأمين مواقع الاحتفال في العيد الوطني الذي يُصادف اليوم، شكَوا بالرجل الذي كان جالسًا بسيارته فتوجهوا إليه على الفور للاستفسار منه عن سبب توقفه بهذا المكان".
وأوضحت المصادر أن "رجال الأمن قاموا بتفتيش السيارة وعثروا على كمية من المواد المخدرة".
وأضافت بأنه "تبين أن قائد المركبة عسكري مُسرَّح من وزارة الدفاع برتبة مقدَم، وعليه حكم بالسجن 10 أيام، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وتأتي هذه الحادثة، بعد يوم من الإعلان عن ضبط مهربين إيرانيين على متن مركب في المياه الإقليمية، متورطين بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي، بالتعاون مع ضابط في وزارة الداخلية الكويتية، تم ضبطه أيضًا..
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.