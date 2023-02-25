الكويت.. القبض على ضابط سابق في الجيش بحوزته مواد مخدرة

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية إن "رجال الأمن الذين كانوا يباشرون عملهم بتأمين مواقع الاحتفال في العيد الوطني الذي يُصادف اليوم، شكَوا بالرجل الذي كان جالسًا بسيارته فتوجهوا إليه على الفور للاستفسار منه عن سبب توقفه بهذا المكان".

وأوضحت المصادر أن "رجال الأمن قاموا بتفتيش السيارة وعثروا على كمية من المواد المخدرة".