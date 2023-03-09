استبعاد "الشبهة الجنائية".. مسؤول عماني يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الزوجين بتركيا

قال القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في تركيا، المستشار إبراهيم بن سليمان الحسني، إن المعلومات الأولية بشأن حادثة وفاة الزوجين العُمانيين في شقتهما في ولاية يالوفا الواقعة شمال غرب تركيا، استبعدت وجود شبهة جنائية، مؤكدا أنهم ينتظرون التقرير النهائي للسلطات التركية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وأوضح الحسني في لقاء مع "إذاعة مسقط" العُمانية، أنه وفق المعلومات الأولية التي حصل عليها من خلال بعض الاتصالات مع مسؤولين في تركيا فإنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الزوجين التي تم اكتشافها قبل يومين".