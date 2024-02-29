قرار إغلاق الملاهي الليلية في بغداد يثير جدلاً واسعًا بين العراقيين
طالب أصحاب الملاهي الليلة ومحال المساج في الكرادة، ومناطق أخرى في العاصمة بغداد، بإعادة النظر بقرار إغلاق محالهم التي تمثل مصدر رزقهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري لـ"إرم نيوز": "عملت الوزارة بقرار غلق الملاهي الليلية في العاصمة بغداد التي يبلغ عددها أكثر 78 المجازة وغير المجازة، ويأتي هذا القرار بتوجيهات حكومية بعد مطالبات وشكاوى من قِبل المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها، حيث طالبوا بإبعادها عن الأحياء السكنية، وتخصيص أماكن لها خارج العاصمة بغداد".
وأضاف: "منذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية حملة لإغلاق الملاهي الليلية، ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة، حتى وصل الأمر الى إغلاقها بشكل كامل".
"نثر الأموال"
ورصد مجلس القضاء العراقي، العام 2021، في الآونة الأخيرة، انتشار ظاهرة نثر الأموال على المغنيات خلال الحفلات الصاخبة، وكذلك اصطحاب الأحداث (دون سن 18 عامًا) إلى تلك الأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الأماكن.
وأردف ميري: "هذه التصرفات غير الحضارية مخالفة للقانون والتعليمات النافذة، لذا اقتضى التعميم على محاكم التحقيق لتشكيل فرق رصد بالتعاون مع مراكز الشرطة المختصة أو مفارز الأمن الوطني، كلا بحسب اختصاصه المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الملاهي، وكذلك من يرتادها، ويرتكب المخالفات المذكورة.
"هجوم استفزازي"
من جانبه قال الفنان محمد الرحال الذي يؤدي في أحد الملاهي لـ"إرم نيوز": " اقتحمت قوات أمنية القاعات بطريقة استفزازية بغرض غلقها دون سابق إنذار، ونحن لسنا تجار مخدرات وإنما نحن فنانون، ونعمل من أجل معيشتنا".
وبناءً على هذا القرار تظاهر العشرات من العاملين في الملاهي الليلية في ساحة الفردوس بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، رفعوا فيها صورًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يطالبونهما بإعادة فتح النوادي الليلية كونها تعد "مرافق سياحية".
مؤيد ومعارض
وأثار قرار غلق الملاهي الليلية حالة من الجدل، مؤخرًا، في بغداد، بين مؤيد ورافض للقرار.
وأشار المواطن علي محمد لـ"إرم نيوز" إلى أن "قرار إغلاق الملاهي الليلية صائب لأن إبعادها عن الأحياء السكنية بات ضروريًا، لما ألحقت بنا من إزعاج في منتصف الليالي، بالإضافة الى المشاجرات التي تحصل يوميًا بين المخمورين، والتي تمنعنا من التجول بأمان في المنطقة".
أما ياسر هادي فقال: " قرار إغلاق الملاهي الليلة، ومخازن بيع الخمور، ربما سيدفع البعض إلى تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها، وهذا القرار غير صحيح، وتجب إعادة النظر به، أو تخصيص منطقة لتلك الملاهي وعزلها في بيئة خاصة بعيدًا عن الأحياء السكنية".