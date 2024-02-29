قرار إغلاق الملاهي الليلية في بغداد يثير جدلاً واسعًا بين العراقيين

طالب أصحاب الملاهي الليلة ومحال المساج في الكرادة، ومناطق أخرى في العاصمة بغداد، بإعادة النظر بقرار إغلاق محالهم التي تمثل مصدر رزقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري لـ"إرم نيوز": "عملت الوزارة بقرار غلق الملاهي الليلية في العاصمة بغداد التي يبلغ عددها أكثر 78 المجازة وغير المجازة، ويأتي هذا القرار بتوجيهات حكومية بعد مطالبات وشكاوى من قِبل المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها، حيث طالبوا بإبعادها عن الأحياء السكنية، وتخصيص أماكن لها خارج العاصمة بغداد".

وأضاف: "منذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية حملة لإغلاق الملاهي الليلية، ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة، حتى وصل الأمر الى إغلاقها بشكل كامل".

"نثر الأموال"

ورصد مجلس القضاء العراقي، العام 2021، في الآونة الأخيرة، انتشار ظاهرة نثر الأموال على المغنيات خلال الحفلات الصاخبة، وكذلك اصطحاب الأحداث (دون سن 18 عامًا) إلى تلك الأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الأماكن.

وأردف ميري: "هذه التصرفات غير الحضارية مخالفة للقانون والتعليمات النافذة، لذا اقتضى التعميم على محاكم التحقيق لتشكيل فرق رصد بالتعاون مع مراكز الشرطة المختصة أو مفارز الأمن الوطني، كلا بحسب اختصاصه المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الملاهي، وكذلك من يرتادها، ويرتكب المخالفات المذكورة.