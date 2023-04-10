طالب روسي يطعن زميله غدرًا خلال حصة دراسية

وجه طالب روسي في الصف التاسع، اليوم الإثنين، عدة طعنات لزميل له أثناء حصة دراسية لمادة الجغرافيا في مدرسة بمقاطعة "سمارا" الروسية.

وبحسب مصادر روسية كان الطالب المتهم، البالغ من العمر 15 عامًا، يُضمر قتل زميله، حيث هاجمه من الخلف بعدما أحضر السلاح إلى المدرسة عن قصد.