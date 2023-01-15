رومانيا تصادر أصولًا بـ4 ملايين دولار في إطار قضية "آندرو تيت"

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الأصول المصادرة في بيان في ساعة متأخرة من أمس السبت إنها في الأسبوع الماضي "وضعت تحت تصرفها 29 من الأصول المنقولة تشمل سيارات وساعات فاخرة ومبالغ نقدية بعملات مختلفة".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل آندرو تيت وشقيقه وامرأتان رومانيتان على خلفية اتهامات تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال ست نساء جنسيًا، في حين نفوا ارتكاب أي مخالفات.

وطعنوا على أمر احتجازهم لمدة 30 يومًا، إلا أن محكمة الاستئناف في بوخارست رفضت الطعن وقالت إنه يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز.