في جلسة تخللتها صرخات وغضب.. المؤبد لأمريكي نفذ مذبحة بدوافع عنصرية

حكم الأربعاء، على شاب قتل 10 أشخاص سود في أيار/ مايو داخل سوبر ماركت في بوفالو شمال الولايات المتحدة، بالسجن المؤبد غير القابل للإلغاء بعد جلسة استماع تخللتها صرخات غضب وألم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اعترف بايتون جندرون (19 عاماً) الذي "يؤمن بتفوق البيض"، بارتكاب جرائم قتل بدوافع عنصرية وأعمال إرهابية أمام قضاء ولاية نيويورك، ومثل للمرة الأولى أمام أقارب ضحاياه.