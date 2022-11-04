فتاة مصرية تقتل شقيقها طعنًا بسبب "تيك توك"

أقدمت فتاة في إحدى المحافظات بدلتا مصر، على قتل شقيقها بعد تسديد عدة طعنات إلى جسده، بسلاح أبيض، لاعتراضه على استخدامها تطبيق "تيك توك".



وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بمصرع شاب في قرية منطقة "أرض جعفر" بمحافظة الغربية، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في الجسد.



وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن الشاب المجني عليه في العقد الرابع من العمر، مصاب بثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، بسلاح أبيض "سكين"، وأن وراء ارتكاب الجريمة شقيقته.



كما تبين أن المتهمة تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، وأن الضحية اعترض على سلوكياتها، الناتجة عن استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".



وتوصلت التحريات أيضًا إلى أن الجانية دخلت في عزلة منذ 7 سنوات، وأنه نشبت مشاجرة بينها وبين شقيقها (المجني عليه)، قتلته خلالها داخل منزل الأسرة.



وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمة، وحررت السلطات محضرًا بالواقعة، وأحالت المتهمة للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.