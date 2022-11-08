مصر توضح بشأن "السائحة العارية" في الأهرامات

وقالت وزارة السياحة في بيان إن، أحد أفراد الأمن الإداري في منطقة آثار أهرامات الجيزة لاحظ "قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول".

وأوضحت الوزارة أنه تم "توجيه السائحة لارتداء ملابسها في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية".



وأكدت البيان أنه "تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية دون أي معوقات".

وأثارت السائحة الأجنبية وهي "بلوغرز" متخصصة في الرحلات، جدلا كبيرا بعد نشرها صورًا لها وهي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعليق على ما حدث معها في الأهرامات.

وقالت إنه تم منعها من دخول منطقة الأهرامات الأثرية؛ لـ"عدم ارتدائها حمالة الصدر"، مشيرة إلى أن السلطات طالبتها بحذف صورها.