المؤبد لمصري قتل أردنيا بطريقة مروعة

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بسجن شخص من الجنسية المصرية 20 سنة مع الأشغال المؤقتة، بعد إقدامه على قتل مواطن، عن طريق تقييده وضربه حتى الموت.

وفي التفاصيل، التي نقلها موقع "رؤيا الإخباري"، فإن شخصا من جنسية مصرية أقدم على قتل شاب أردني، بعد أن قيد يديه ولفّ حبلا حول عنقه، ومن ثم اعتدى عليه بالضرب حتى وفاته.

وكان الشاب المجني عليه قد انتقل من مكان سكنه إلى منزل آخر قبيل شهر رمضان من العام الماضي 2021، وسمع المتهم من الناس من يقول إن المجني عليه يتردد إلى الحي القديم، ويواصل النظر إلى منزله من بعيد، إلى أن التقى المتهم به وبشقيقه في المسجد، وهددهما آنذاك بالقول "لو أشوفكم بالحارة لأذبحكم".

وفي يوم الواقعة من مايو/ أيار 2021، استيقظ المتهم من نومه وتوجه إلى حمام المنزل الخارجي "في الحوش"، ولدى وصوله عند الحمام، التقى بالمجني عليه، فصرخ في وجهه، فحاول الأخير الهرب إلا أن المتهم لحق به وأسقطه أرضا، قبل أن يقوم بتقييد يديه والاعتداء عليه، فيما ظل المجني عليه يتوسله إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم تتضح أسباب الخلاف بين المتهم والمجني عليه.