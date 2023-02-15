تقرير: عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال يشهد قفزة كبيرة في بريطانيا
أظهرت إحصائيات للشرطة البريطانية، أن هناك زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الماضية، بما فيهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 4 أعوام.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أنه تم التحقيق مع أطفال في الخامسة من العمر بتهمة المطاردة والترصد، وأطفال في الرابعة من العمر بتهمة السرقة، فيما تم اتهام أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات بجرائم إباحية.
وقال التقرير:"تم تنفيذ 34000 جريمة على مدى العقد الماضي من قبل أطفال، والذين لا يمكن مقاضاتهم في دوائر الشرطة والمحاكم لصغر سنهم".
وأظهرت البيانات الجديدة التي نشرتها 25 دائرة شرطة، أن الأطفال دون سن العاشرة متهمون أيضًا بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب وجرائم المخدرات.
لافتاً إلى أنه بما أن العاشرة هي سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز، فلا يمكن اتهام المشتبه بهم بارتكاب جريمة جنائية.
وحذر التقرير من أن جرائم الأطفال هي "مشكلة خطيرة متنامية" في بريطانيا، حيث تم ارتكاب ما يقرب من 4729 جريمة في عام 2021 مقارنة بـ3815 جريمة في عام 2020 و4447 جريمة في عام 2019.