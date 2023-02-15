تقرير: عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال يشهد قفزة كبيرة في بريطانيا



أظهرت إحصائيات للشرطة البريطانية، أن هناك زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الماضية، بما فيهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 4 أعوام.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أنه تم التحقيق مع أطفال في الخامسة من العمر بتهمة المطاردة والترصد، وأطفال في الرابعة من العمر بتهمة السرقة، فيما تم اتهام أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات بجرائم إباحية.

وقال التقرير:"تم تنفيذ 34000 جريمة على مدى العقد الماضي من قبل أطفال، والذين لا يمكن مقاضاتهم في دوائر الشرطة والمحاكم لصغر سنهم".