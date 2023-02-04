والد المبتعث السعودي وليد الغريبي يروي "باكيا" كيف عرف بمقتل نجله

كشف والد المبتعث السعودي وليد الغريبي، والذي قتل في فيلادلفيا الأمريكية على يد فتاة، كيف عرف بوفاة نجله.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، وهو يكبح دموعه، إنه في يوم مقتل ابنه وليد، تلقى بريدا إلكترونيا من شرطة فيلادلفيا تبلغه فيها بمقتله، وتطلب منه التواصل مع المحقق المختص في "قسم جرائم القتل".

ووصف والد المبتعث السعودي، متأثرا، الرسالة بأنها "كانت أسوأ رسالة وصلته في حياته"، لافتا إلى أن وليد كان يطمح بعد تخرجه للعودة والعمل في السعودية.