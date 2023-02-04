والد المبتعث السعودي وليد الغريبي يروي "باكيا" كيف عرف بمقتل نجله
كشف والد المبتعث السعودي وليد الغريبي، والذي قتل في فيلادلفيا الأمريكية على يد فتاة، كيف عرف بوفاة نجله.
وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، وهو يكبح دموعه، إنه في يوم مقتل ابنه وليد، تلقى بريدا إلكترونيا من شرطة فيلادلفيا تبلغه فيها بمقتله، وتطلب منه التواصل مع المحقق المختص في "قسم جرائم القتل".
ووصف والد المبتعث السعودي، متأثرا، الرسالة بأنها "كانت أسوأ رسالة وصلته في حياته"، لافتا إلى أن وليد كان يطمح بعد تخرجه للعودة والعمل في السعودية.
وأكد أنه لن يعود مجددا مع عائلته إلى الولايات المتحدة، حيث فقد ابنه، لكنه سيحضر جلسات محاكمة قاتلته.
وذكر التقرير المصور أن شقيق وليد الغريبي ألغى خطة لاستكمال دراسته في الخارج بعد الجريمة.
وسبق أن كشفت عائلة وليد الغريبي أن الفتاة القاتلة حاولت مرارا التقرب من ابنها عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يمنحها فرصة، خاصه أنه لم يكن يخرج من غرفته في السكن، موضحة أنه اشتكى منها مرارًا في الفترة الأخيرة قبل مقتله.
يذكر أن محاكمة قاتلة وليد الغريبي، وتدعى نيكول ماري روجرز، البالغة 19 عاما، ستبدأ في 13 فبراير/شباط الجاري.
وذكر المحقق في القضية أن لدى الشرطة أدلة كثيرة كفيلة بإدانتها بالقتل، من ضمنها استخدامها بطاقة "الوليد" في مدينة تبعد عن مقر السكن ساعة كاملة، في المنطقة التي وجدوا سيارتها بها بعد مقتله.