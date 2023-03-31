الأردن.. وفاتان و3 إصابات إثر مشاجرة عائلية

لقي شخصان مساء يوم الخميس، مصرعهما جراء إصابتهما بعيارات نارية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح، جراء مشاجرة عائلية اندلعت في منطقة أبو علندا شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صدر عنها نشرته وسائل إعلام محلية، أن مشاجرة عائلية اندلعت شرق العاصمة عمّان أسفرت عن وفاة شخصين تعرضا لإصابة مباشرة بعيارات نارية.