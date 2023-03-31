الأردن.. وفاتان و3 إصابات إثر مشاجرة عائلية
لقي شخصان مساء يوم الخميس، مصرعهما جراء إصابتهما بعيارات نارية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح، جراء مشاجرة عائلية اندلعت في منطقة أبو علندا شرق العاصمة الأردنية عمّان.
وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صدر عنها نشرته وسائل إعلام محلية، أن مشاجرة عائلية اندلعت شرق العاصمة عمّان أسفرت عن وفاة شخصين تعرضا لإصابة مباشرة بعيارات نارية.
وأفادت مديرية الأمن العام كذلك، بإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح – لم تكشف سببها - وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وحسب البيان الذي صدر باسم المديرية قال العقيد عامر السرطاوي، إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأطراف المشاركة في المشاجرة، في حين باشرت الجهات المختصة التحقيق؛ تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.