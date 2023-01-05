"احتضان فتاة" يكلف أردنيا 4 سنوات في السجن

كشف الصحافي الأردني غازي مرايات عن تفاصيل قضية تتعلق بشاب صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات مع الأشغال الشاقة بسبب قيامه باحتضان فتاة رغما عنها.

وقال الصحافي مرايات في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "تيك توك" في تفاصيل الواقعة إن الشاب المتهم عمد إلى مراقبة المجني عليها بعد خروجها من أحد المحال التجارية.

وكانت الفتاة قد دخلت إلى المحل، القريب من منزل ذويها، فيما تواجد المتهم في المحل ذاته، كزبون مثلها.

لكن المجني عليها لاحظت بعد خروجها من المحل أن المتهم بدأ يتتبع خطواتها، ولحق بها حتى وصلت إلى منزل ذويها، وعندما دخلت من باب العمارة احتضنها عنوة من الخلف حتى التصق جسده بها.