سلطنة عمان.. الادعاء العام يعلن اتخاذه الإجراءات القانونية بحادثة لعبة "ليالي مسقط"
كشفت مساعدة المدعي العام في سلطنة عمان ميساء الرقيشي أنه تم انتداب عضو من الادعاء العام لمعاينة مكان سقوط اللعبة الكهربائية خلال مهرجان "ليالي مسقط".
ووفق ما نقلته صحيفة "الشبيبة" المحلية، فقد أكدت الرقيشي أن عضو الادعاء قام بمعاينة مكان الحادثة، وتقدير نسبة الأضرار وعدد المصابين جراء الحادثة، وجمع الاستدلالات اللازمة لمباشرة التحقيق فيها.
وأكدت أن القضية قائمة حاليًّا بجمع الاستدلالات والأدلة، لافتة إلى أنه إذا ثبت وجود إهمال من الجهة المشغلة للألعاب، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا لما نصّ عليه قانون الجزاء العماني في مادة الإهمال أو الايذاء والإصابة عن غير قصد.
وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وثَّق سقوط اللعبة الكهربائية أثناء التشغيل؛ ما أسفر عن 8 إصابات، سبع منها لأطفال وواحدة لامرأة.
وعليه، أصدرت بلدية مسقط بيانًا أعربت فيه عن أسفها للحادث، الذي أرجعت وقوعه إلى حدوث "خلل فني" في اللعبة، التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مسقط" المقام بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات.