سلطنة عمان.. الادعاء العام يعلن اتخاذه الإجراءات القانونية بحادثة لعبة "ليالي مسقط"

كشفت مساعدة المدعي العام في سلطنة عمان ميساء الرقيشي أنه تم انتداب عضو من الادعاء العام لمعاينة مكان سقوط اللعبة الكهربائية خلال مهرجان "ليالي مسقط".

ووفق ما نقلته صحيفة "الشبيبة" المحلية، فقد أكدت الرقيشي أن عضو الادعاء قام بمعاينة مكان الحادثة، وتقدير نسبة الأضرار وعدد المصابين جراء الحادثة، وجمع الاستدلالات اللازمة لمباشرة التحقيق فيها.