القبض على مغتصب وقاتل الطفلة العراقية "في"

ألقت شرطة محافظة البصرة في العراق القبض على مغتصب وقاتل طفلة تدعى "في" وتبلغ من العمر 7 سنوات، في جريمة أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وأصدرت شرطة البصرة بيانا في الواقعة عبر حسابها في "فيسبوك" تؤكد القبض على قاتل الطفلة، بعد ورود معلومات باختطافها من قبل مجهولين، فتم تشكيل فريق على الفور للتحقيق، وبعد تتبع كاميرات المراقبة تم القبض على الجاني والتحقيق معه.

وأكدت أن المتهم اعترف صراحة بجريمة القتل والاغتصاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء.

وفي التفاصيل التي كشفها والد الطفلة في تقرير تلفزيوني لـ"مربد"، قال إن ابنته "في" كانت تقف أمام منزلهم، حيث أتى أحد الأشخاص وقدم لها ألف دينار (نحو نصف دولار) وأقنعها أن تذهب معه لشراء الحلوى.

وأضاف أن المتهم توجه بها إلى منزل مهجور، حيث قام باغتصابها وقتلها والتمثيل بجثتها ورميها في مكب للنفايات.