بتهمة السرقة.. إحراق رجل حيًا في ساحة عامة بالمكسيك

تعرض رجل في السادسة والعشرين من العمر متهم بسرقة سيارة، للحرق حيًا بالساحة الرئيسية في مدينة صغيرة بولاية تشياباس في جنوب المكسيك، البلد الذي يشهد الكثير من عمليات العدالة الشعبية سنويًا.

وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس، فتح تحقيق بعد مقتل الرجل يوم الخميس الماضي في سانتياغو إيل بينار، حيث تعيش مجموعات من السكان الأصليين.

وعثرت السلطات على جثة الرجل مصابة بحروق خطرة، وفق مكتب المدعي العام.