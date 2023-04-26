في جريمة مروّعة.. سوري يقتل ابنتيه ويحرق جثة إحداهما

أقدم سوري في محافظة حلب على قتل ابنتيه قبل أن يقوم بحرق جثة إحداهما في جريمة، تسببت بغضب واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الأب المتهم، وأيضًا زوجته، فيما لا يزال التحقيق معهما جاريًا لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك"، تفاصيل الجريمة، لافتة إلى أن بلاغًا ورد إلى شرطة حلب عن قيام شخص يُدعى "حسن جدعو" بقتل ابنتيه في منزله منذ فترة، ودفنهما في المنزل ذاته.