في جريمة مروّعة.. سوري يقتل ابنتيه ويحرق جثة إحداهما
أقدم سوري في محافظة حلب على قتل ابنتيه قبل أن يقوم بحرق جثة إحداهما في جريمة، تسببت بغضب واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الأب المتهم، وأيضًا زوجته، فيما لا يزال التحقيق معهما جاريًا لكشف ملابسات الجريمة.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك"، تفاصيل الجريمة، لافتة إلى أن بلاغًا ورد إلى شرطة حلب عن قيام شخص يُدعى "حسن جدعو" بقتل ابنتيه في منزله منذ فترة، ودفنهما في المنزل ذاته.
وإثر البلاغ، توجَّه رجال الأمن إلى المكان، إلا أن المتهم قام باحتجاز ابنتيه الأخريين، مُشهِرًا قنبلة حربية، ومهددًا بتفجيرها في حال الاقتراب منه، وقام برمي 3 قنابل على دوريات رجال الشرطة في محاولة منه للفرار ما أدى إلى انفجار إحداها وإصابته مع ابنتيه وضابطين من فرع الأمن الجنائي.
وأضافت "الداخلية" أنه بتحري منزل المتهم تم العثور على جثة ابنته "سيدرا" 14 عامًا، مدفونة ضمن فناء المنزل.
وقالت ابنة للمتهم أن والدها أقدم على قتل شقيقتها "سيدرا" بعد الاعتداء عليها ودفنها في فناء المنزل بحضور زوجة والدها المدعوة "هناء"، وتابعت أنه بعد مدة من الزمن قام بقتل شقيقتها الأخرى "لميس" (13 عامًا) وحرق جثتها ورمى رفاتها بحضور شقيقها (مواليد 2007)، مؤكدة أن والدتها مطلقة ولا تقيم معهم في المنزل.