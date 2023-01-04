على غرار نيرة أشرف.. مصري يحاول قتل حبيبته (فيديو)
شهد أحد الشوارع المحيطة بكلية الآداب في مدينة المنصورة المصرية واقعة جديدة مشابهة لحادثة نيرة أشرف التي قُتلت على يد زميلها محمد عادل أمام الجامعة، العام الماضي.
وفي تفاصيل الواقعة الجديدة، أقدم شاب على التعدي على فتاة بسلاح أبيض في شارع متفرع من شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة في جامعة الدقهلية.
وتدخل الأهالي بعدما تعالت صرخات الفتاة وتمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لعدة طعنات، والإمساك بالشاب مرتكب الواقعة، وتسليمه إلى الشرطة.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "سلمى" 19 سنة، وأنها كانت مخطوبة لشاب يدعى "علي" 28 سنة، وتوجد خلافات بينهما بعد فسخ خِطبتهما، وعندما رآها في الشارع محل الواقعة أثناء خروجها من الدرس نشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته.
وشهدت مدينة المنصورة، في شهر يونيو / حزيران الماضي، مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا، بعد هذه الحادثة التي أثارت جدلا كبيرا في مصر حينها.