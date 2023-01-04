على غرار نيرة أشرف.. مصري يحاول قتل حبيبته (فيديو)

وتبين من خلال التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "سلمى" 19 سنة، وأنها كانت مخطوبة لشاب يدعى "علي" 28 سنة، وتوجد خلافات بينهما بعد فسخ خِطبتهما، وعندما رآها في الشارع محل الواقعة أثناء خروجها من الدرس نشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته.



وشهدت مدينة المنصورة، في شهر يونيو / حزيران الماضي، مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا، بعد هذه الحادثة التي أثارت جدلا كبيرا في مصر حينها.