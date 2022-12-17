أرجنتيني يختطف حافلة ركاب للحاق بمباراة بلاده أمام كرواتيا

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع كرة قدم بعد أن قام باختطاف حافلة مليئة بالأشخاص من أجل تسهيل عودته إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة مباراة بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم.

أدرك الرجل البالغ من العمر 53 عامًا أنه لا توجد طريقة تمكنه من اللحاق ببداية المباراة بسرعة أكثر من هذه الحافلة.

وعندما توقفت الحافلة في الإشارة وخرج السائق لشراء شيء ما من محل قريب، قفز الرجل إلى الشاحنة وقام بقيادتها نحو منزله.

وقام السائق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن اختطاف الحافلة، وبالفعل تم إرسال العديد من سيارات الشرطة لتعقب الحافلة المختطفة.

وكشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الرجل قاد الحافلة لمسافة أربعة أميال، ثم غادرها بالقرب من منزله وواصل طريقه سيرًا على الأقدام.

وأشارت إلى أنه "على الرغم من جهوده المستميتة للحاق ببداية مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، انتهى الأمر بأنه غاب عن المباراة بأكملها".

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من القبض عليه في نهاية المطاف وقامت باقتياده للاستجواب ووجهت إليه تهمة اختطاف سيارة نقل عام.