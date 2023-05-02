قس كيني يواجه تهمة "الإرهاب" بعد العثور على مقبرة جماعية مرتبطة بجماعته

وتأكدت حتى الآن وفاة ما مجموعه 109 أشخاص، غالبيتهم أطفال، وأُجريت أولى عمليات التشريح، الإثنين، لجثث 9 أطفال وامرأة.

وأكد تشريح الجثث أن سبب الوفاة هو الجوع، علمًًا بأن بعض الضحايا قضوا اختناقًا، وفق السلطات.

وبُعيد جلسة استماع قصيرة، تم نقل القضية إلى المحكمة العليا في مدينة مومباسا، ثاني أكبر مدن كينيا حيث سيواجه المشتبهون تهمًا بالإرهاب، بحسب ما أعلنته المدعية فيفيان كامباغا.

وقالت أمام المحكمة في ماليندي: "هناك محكمة (في مومباسا) مخولة بالنظر بالقضايا المدرجة بموجب قانون منع الإرهاب"، وطالبت بنقل القضية إلى المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى تهم الإرهاب، سيواجه ماكينزي، تهم القتل، والخطف، والمعاملة القاسية للأطفال، من بين عدة جرائم أخرى، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها "فرانس برس".

أبرياء وضعفاء

ومثُل أيضًا القس الثري إيزكييل أوديرو، المعروف بخطبه على شاشات التلفزيون، أمام المحكمة في مومباسا، في أعقاب توقيفه الخميس الماضي.

ويشتبه بأن أوديرو، ارتكب جرائم قتل، ومساعدة على الانتحار، وخطف، وتطرف، وجرائم ضد الإنسانية، وسوء معاملة الأطفال، والاحتيال، وتبييض الأموال.

وسمحت المحكمة في مومباسا، الثلاثاء، للشرطة باحتجاز أوديرو، حتى جلسة استماع مقررة في 4 أيار/مايو. ورفضت طلب الادعاء توقيفه 30 يومًا إضافية.

وقال دانتسون أوماري، وهو واحد من فريق الدفاع عن أوديرو في مومباسا: "من المقرر أن يكون في المحكمة الخميس.. سيكون في المحكمة الساعة التاسعة صباحًا، وسيتم إما إطلاق سراحه أو توجيه اتهامات له".

ويشير الادعاء إلى معلومات موثوق بها تربط بين الجثث التي عثر عليها في "شاكاهولا" ووفاة العديد من "الأتباع الأبرياء والضعفاء" من كنيسة "نيو لايف" التي أسسها.

بينما أكد محامٍ آخر للقس أوديرو، يدعى كليف أومبيتا، للصحافيين، الثلاثاء، عدم وجود أدلة تربطه بالجثث في شاكاهولا، مضيفًا: "يجب تقديم الأدلة، هذه قضية يتوجب إثباتها".

واحتشد عدد من أنصاره أمام المحكمة وغنّوا وصلّوا واغرورقت أعين بعضهم بالدموع.

وكان ماكينزي، سائق سيارة الأجرة السابق سلّم نفسه، في 14 نيسان/أبريل، بعدما توجهت الشرطة بناءً على معلومات إلى غابة شاكاهولا، حيث عثر على 30 مقبرة جماعية.