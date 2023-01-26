التحقيق في رؤية "جسم غامض" في العراق
يجري الجيش الأمريكي التحقيق في احتمال رؤية جسم غامض في العراق، وفقًا لمذيعي "البودكاست" الذين حصلوا على صورة، قيل إن المخابرات الأمريكية التقطتها قبل بضعة سنوات..
وبحسب صحيفة "سي أن أن"، فإنه تم التقاط الصورة في أبريل/ نيسان 2016 بواسطة طائرة استطلاع استخباراتية أمريكية، وتُظهر جرما سماويا غريبا يحلق فوق مدينة لم تذكر اسمها في العراق.
بعد أن حصل عليه الصحفيان جيريمي كوربل وجورج ناب، تمت مشاركته في البودكاست، حيث قال كوربل: "إنها صورة مصورة من قبل الجيش، صورة مصورة من وكالة المخابرات، وتسمى كرة الموصل".
وتابع الصحافي كوربل: "هذه طائرة استطلاع في شمال العراق، وهذا من مقطع فيديو مدته أربع ثوان، حيث تتحرك الكرة المعدنية بجانب المركبة دون أي هبوط أو سقوط، بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "وهذه واحدة من مقاطع الفيديو والأدلة الفوتوغرافية الموجودة داخل مجتمع الاستخبارات، إن مجسم الموصل هو دليل مهم تم تصويره من قبل الجيش على (جسم غامض) من منطقة نزاع علنية، للتحليل، وهو مجرد رأس الرمح".
تشير وثيقة أصدرها البنتاغون مؤخرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة تكافح لتفسير أكثر من 150 تقريرًا عن الأجسام الطائرة المجهولة.
وبعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2023، والذي يحتوي على أحكام تتعلق بالأطباق الطائرة، تم الإعلان عن القضية.