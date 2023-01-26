التحقيق في رؤية "جسم غامض" في العراق

وبحسب صحيفة "سي أن أن"، فإنه تم التقاط الصورة في أبريل/ نيسان 2016 بواسطة طائرة استطلاع استخباراتية أمريكية، وتُظهر جرما سماويا غريبا يحلق فوق مدينة لم تذكر اسمها في العراق.

بعد أن حصل عليه الصحفيان جيريمي كوربل وجورج ناب، تمت مشاركته في البودكاست، حيث قال كوربل: "إنها صورة مصورة من قبل الجيش، صورة مصورة من وكالة المخابرات، وتسمى كرة الموصل".