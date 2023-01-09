مصر.. إحباط تهريب طنين من المخدرات عبر مركب صيد بالبحر الأحمر
أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر البحر الأحمر.
ورصدت "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، نشاط أفراد أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة كانوا يعتزمون تهريب كميات كبيرة من مخدري "الحشيش" و"الهيدرو".
وتبين قيام المتهمين بمحاولة نقل المخدرات عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيداً لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلي.
ومن خلال التحريات الأمنية، تم تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابي للمواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق الغردقة/سفاجا قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
واستهدفت الأجهزة الأمنية التشكيل بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي لحظة عملية التسليم.
وفور مشاهدة العناصر، بادرت القوات بإطلاق الأعيرة النارية عليها، لتقع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الجانبين أسفرت عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط آخر مصابًا بطلق ناري.
وأدى ذلك؛ إلى اشتعال إحدى السيارات وامتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها، والتي تقدر بحوالي 2 طن لمخدر "الهيدرو".
كما تم ضبط كمية لمخدر الهيدرو بلغت طنًا واحدًا وكمية من مخدر الحشيش قُدّرت بـ750 كيلوغرامًا، وبندقية آلية وبندقية قناصة بالتليسكوب.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 142 مليونًا و500 ألف جنيه (نحو 5.3 مليون دولار).