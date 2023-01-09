مصر.. إحباط تهريب طنين من المخدرات عبر مركب صيد بالبحر الأحمر

واستهدفت الأجهزة الأمنية التشكيل بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي لحظة عملية التسليم.

وفور مشاهدة العناصر، بادرت القوات بإطلاق الأعيرة النارية عليها، لتقع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الجانبين أسفرت عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط آخر مصابًا بطلق ناري.

وأدى ذلك؛ إلى اشتعال إحدى السيارات وامتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها، والتي تقدر بحوالي 2 طن لمخدر "الهيدرو".