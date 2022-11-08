أمريكا تؤكد وفاة أحد رعاياها في بغداد



أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن أمريكي في العاصمة العراقية بغداد، بعد يوم من إعلان الشرطة العراقية مقتل أمريكي في أثناء محاولة خطف فاشلة.

وأكد مسؤولون أمريكيون وفاة المواطن ستيفن ترويل في بغداد، لكنهم لم يذكروا تفاصيل. وأضافوا: "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة".

وكانت مصادر أمنية عراقية قد قالت لـ"إرم نيوز"، الاثنين، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على مواطن عراقي يحمل الجنسية الأمريكية كان يستقل سيارة مدنية في شارع الصناعة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وبينت المصادر أن "المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال عملية الاغتيال غامضة".