الإمارات.. صديق يغامر بمستقبله لتهريب صديقه

جلبت علاقة صداقة لشخص عربي في إمارة دبي قضية تسببت بمعاقبته بالإبعاد عن الدولة، بعد رغبته في مساعدة صديقه بـ"مخالفة القانون".

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، رغب شخص (المتهم الثاني) في مساعدة صديقه (المتهم الأول) فقام بمنحه وثيقة السفر الكندية الخاصة به ليتمكن من العودة إلى وطنه بعد تعذره عن ذلك، عن طريق السفر عبر مطار دبي، إلا أن الموظف المختص اكتشف أن الوثيقة ليست للمتهم الثاني، فتم ضبطه ليعترف أنه أخذها من صديقه (المتهم الثاني) ليتم إلقاء القبض عليه كذلك.

ووجهت النيابة العامة في دبي للصديقين تهمة استعمال محرر غير رسمي صحيح باسم الغير، وقضت بحبسهما مع إيقاف التنفيذ بعد أن استعملت معهما الرأفة لظروف الواقعة واطمئنانها إلى عدم تكرارهما الفعل مرة أخرى، وحكمت كذلك بإبعادهما عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وفي التفاصيل، فإن المتهم الأول كان مغادرا "ترانزيت" عن طريق مطار دبي إلى كندا، فطلب موظف الطيران المختص إبراز ما يخوله حق الدخول إلى هناك، فقدم وثيقة السفر الكندية التي تعود إلى صديقه (المتهم الثاني)، الذي زوده بها سابقا لاستعمالها، لكن موظف الطيران اكتشف ذلك.

وأقر المتهم الأول أنه التقى صديقه (المتهم الثاني) في دولة عربية يعيش فيها مع أسرته، ونظرا لظروفه الصعبة اتفق معه على أن يمده بوثيقة السفر العائدة له ليستخدمها في الدخول لكندا، والتقى به بالفعل في مطار دبي، فأخذ منه الوثيقة لكن تم ضبطه حين حاول الصعود إلى الطائرة، وقدم اعتذارا عن جريمته مبررا ارتكابها بسبب ظروفه الصعبة.

بدوره، قال المتهم الثاني إنه التقى المتهم الأول، ولظروف صديقه الصعبة قرر منحه وثيقة الدخول إلى كندا، على أن يدخل هو وعائلته إلى الإمارات ليعيش فيها مستخدما جوازه الأصلي، الذي يسمح له بدخول الدولة، لافتا إلى أن الأمور تعقدت حين حاول صديقه صعود الطائرة إذ تم ضبطه أولا وأرشد عنه وتم ضبطه لاحقا، معتذرا عن الواقعة ومبررا تصرفه بالظروف الصعبة كذلك.

وكرر المتهمان اعترافهما أثناء المحاكمة، مشيرين إلى أن أوضاعهما دفعتهما إلى ذلك، وطلبا استعمال الرأفة.

ورأت المحكمة من ظروف الواقعة أن المتهمين لن يعودا إلى مثل ما وقع منهما ومن ثم قضت باستعمال الرأفة معهما ووقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهي شهر، والاكتفاء بالإبعاد عن الدولة.