مراسلة تلفزيونية تتعرض للسرقة على الهواء في قطر (فيديو)

قالت مراسلة تلفزيونية أرجنتينية إنها تعرضت للسرقة على الهواء مباشرة، أثناء قيامها بتقديم تقرير عن كأس العالم في قطر.



وكشفت المراسلة دومينيك ميتزجر عن سرقة أموال ووثائق من حقيبة يدها أثناء بثها تقريرًا في منطقة الكورنيش في الدوحة، في الفترة التي سبقت المباراة الأولى للبطولة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وذكرت ميتزجر أنها أبلغت الشرطة المحلية بالحادث والذين وعدوها بسرعة التعرف على المشتبه به باستخدام تقنية التعرف على الوجه، وأنها يمكن أن تختار العقوبة التي ستوقع على السارق سواء بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات أو التغاضي عن الأمر مقابل استعادة محفظتها.

وأضافت لمذيع قناة "تودو نوتيكاس" التي تعمل فيها: "لقد كانت معي حقيبتي الصغيرة وكل الأشياء التي احتاجها مثل محفظتي ومفاتيح غرفة الفندق، وكنت أرقص مع الجمهور، وفي تلك اللحظة فتح أحدهم سحاب الحقيبة وسرق محفظتي".