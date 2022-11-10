الإمارات.. خليجي يعتدي على موظفتين في جهة حكومية

عاقبت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات، خليجيًا؛ اعتدى على موظفتين باستخدام القوة والعنف، والصراخ عليهما، وذلك خلال تأديتهما عملهما في جهة حكومية.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أقامت الموظفتان المعنيتان دعوى قضائية تفيد بتعرضهما للعنف والتهديد والصراخ من قبل المتهم، لإجبارهما على أداء عمل من أعمال وظيفتهما.

وتم تسجيل القضية كجنحة، وقضت محكمة الفجيرة بحبس المتهم شهرا عن التهمة المسندة إليه، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف في نيابة استئناف الفجيرة، وفي الجلسة المحددة حضر المستأنف ومعه وكيله المحامي ووضع نفسه موضع التنفيذ، وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهمة الموجهة إليه أنكرها وطلب استمرار كفالته.

وذكرت المحكمة أن "الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها المتمثلة في إقرار المتهم بمحضر الاستدلال، وما سطر بكتاب جهة العمل التي حدثت فيها وقائع القضية حسبما هو ثابت بالحكم المستأنف، وانتهى صائبًا لصحيح الواقع والقانون في إدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه دون حاجة للاطلاع على الكاميرا وشهادة الشهود، إذ وقر في يقين المحكمة من الأدلة للقرائن المتساندة ارتكابه الواقعة حسبما هو ثابت بالأوراق".

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه بالموضوع وتأييد الحكم المستأنف.