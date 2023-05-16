نيابة سويسرا تطلب السجن 3 سنوات لطارق رمضان
طلب مدّعٍ عامٍ في جنيف، الثلاثاء إنزال عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.
وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرًا مع النفاذ و18 شهرًا مع وقف التنفيذ".
وأضاف: "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض، ولم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".