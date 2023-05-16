نيابة سويسرا تطلب السجن 3 سنوات لطارق رمضان

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرًا مع النفاذ و18 شهرًا مع وقف التنفيذ".

وأضاف: "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض، ولم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".