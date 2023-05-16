نيابة سويسرا تطلب السجن 3 سنوات لطارق رمضان

نيابة سويسرا تطلب السجن 3 سنوات لطارق رمضان

أ ف ب
أ ف ب

طلب مدّعٍ عامٍ في جنيف، الثلاثاء إنزال عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.

نيابة سويسرا تطلب السجن 3 سنوات لطارق رمضان
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وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرًا مع النفاذ و18 شهرًا مع وقف التنفيذ".

وأضاف: "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض، ولم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".

سويسرا

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