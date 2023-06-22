أخفيت في شحنة خلايا نحل.. السعودية تضبط 1.2 مليون قرص إمفيتامين (فيديو)

ضبطت السلطات السعودية، يوم الخميس، أكثر من مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، في عمليتين أمنيتين، وتم القبض على 7 أشخاص، وهم ثلاثة سعوديين و4 مقيمين من الجنسية المصرية.

وبين المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، وفقا لوكالة"واس"، أن الكميات كانت مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.