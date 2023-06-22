أخفيت في شحنة خلايا نحل.. السعودية تضبط 1.2 مليون قرص إمفيتامين (فيديو)
ضبطت السلطات السعودية، يوم الخميس، أكثر من مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، في عمليتين أمنيتين، وتم القبض على 7 أشخاص، وهم ثلاثة سعوديين و4 مقيمين من الجنسية المصرية.
وبين المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، وفقا لوكالة"واس"، أن الكميات كانت مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.
وأطلقت السعودية، وفقا لوكالة "فرانس برس" منذ نهاية أبريل الماضي، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات، خاصة أنها تعد أكبر أسواق مخدر الكبتاغون في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، ضبطت السلطات العمانية أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون بالتعاون مع السعودية.
وأعلنت الشرطة العمانية، في فيديو نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات "داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية"، موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء، وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.