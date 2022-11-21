وزير كويتي يطالب بالتحقيق بعد خسارة وزارته 3 ملايين دولار لصالح علامة تجارية

وجه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت مازن الناهض، بفتح تحقيق للكشف عن أسباب خسارة الوزارة لقضية مرفوعة ضدها من صاحب علامة تجارية، وإلزامها بدفع تعويض مؤقت له بقيمة مليون دينار كويتي (3.2 مليون دولار أمريكي).

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة": إن "الوزير الناهض طلب إفادته بتقرير يوضح قانونياً وإجرائياً أسباب خسارة الحكم، والوقوف على أسباب ضعف موقف التجارة في الدفاع".

وجاء توجيه الوزير بفتح تحقيق على خلفية إصدار محكمة التمييز مؤخراً حكماً بإلزام الوزارة وجهات أخرى بالتضامن بدفع تعويض مؤقت لصاحب العلامة التجارية الذي قدَم شكواه ضد الوزارة قبل عشرة أعوام.

وأشار صاحب العلامة التجارية بشكواه التي قدمها بأن "علامته المسجَلة لدى الوزارة تم الاستيلاء عليها واستعمالها وعرضها للبيع والتداول من طرف آخر غير مستحق".

وكسبت وزارة التجارة القضية لدى محكمة أول درجة، إلا أنها خسرتها في محكمة ثاني درجة (الاستئناف) التي أصدرت حكمها عام 2017.

وبعد صدور حكم الاستئناف استدعت إدارة الخبراء وزارة التجارة 3 مرات، إلا أن الأخيرة لم تحضر، ما تسبب بإصدار تقرير من الخبير ضدها، وتم على إثره إصدار حكم التمييز ضدها لصالح المدَعي (صاحب العلامة التجارية).