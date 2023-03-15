"مكافأة مالية" للوصول إلى قتلة الشاب الأردني حمزة أبو حلاوة بإطلاق نار بأمريكا

أعلنت شرطة العاصمة في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تقدر بـ50,000 دولار، مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى قتلة شاب أردني وشخص آخر في عملية إطلاق نار مزدوج.

وقالت عائلة الشاب الأردني، حمزة أبو حلاوة، أنه قتل في إطلاق نار مزدوج في واشنطن العاصمة، يوم الأحد.

وبحسب موقع "فوكس 5" الأمريكي، ذكر قريب الضحية حمزة أبو حلاوة، البالغ 32 عاما من عمره، أنه كان يعمل سائق لسيارة "دفع رباعي" مؤجرة، وكان يقود السيارة في الوقت الذي تعرض فيه وشخص آخر لإطلاق نار مزدوج، أدى إلى مصرع كليهما.

وكان حمزة أبو حلاوة قد هاجر إلى الولايات المتحدة، طلبا لحياة أفضل، وكان يخطط لإحضار زوجته، التي تحمل الجنسية الأمريكية، وطفلتيه التوأم البالغتان من العمر 3 سنوات إلى أمريكا.

وحددت الشرطة الأمريكية ضحية واحدة في إطلاق النار المزدوج، هو أوثينيال غايثر البالغ من العمر 34 عاما، بينما تبدو حادثة مقتل حمزة أبو حلاوة قد جاءت عرضية، في وقت أصيب فيه شخص ثالث كذلك.

وأكد متحدث باسم السفارة الأردنية في واشطن أنهم على تواصل مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حادث إطلاق النار.

ووفق عدة مصادر، فإنه يعتقد أن حمزة أبو حلاوة راح ضحية إطلاق نار "لم يكن المقصود فيه".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنهم لا يعتقدون أن السائق أبو حلاوة كان الهدف المقصود.