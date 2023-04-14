كانت في طريقها للسعودية.. لبنان يحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون

أعلن بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني اليوم الجمعة، أن قوات الأمن اللبنانية أحبطت تهريب ما يقدر بنحو 10 ملايين حبة من الكبتاجون بشحنة كربون مطاطي كانت في طريقها إلى السعودية.

وقال مولوي في تغريدات له عبر "تويتر" إن شعبة المعلومات "أحبطت تحضير عملية تهريب حوالي 10 ملايين حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية".