كانت في طريقها للسعودية.. لبنان يحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون
أعلن بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني اليوم الجمعة، أن قوات الأمن اللبنانية أحبطت تهريب ما يقدر بنحو 10 ملايين حبة من الكبتاجون بشحنة كربون مطاطي كانت في طريقها إلى السعودية.
وقال مولوي في تغريدات له عبر "تويتر" إن شعبة المعلومات "أحبطت تحضير عملية تهريب حوالي 10 ملايين حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية".
وأضاف أنه "بناء على معلومات توفرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء (ج.ش) بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة - طرابلس".
وتابع الوزير اللبناني: "نتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة 4 لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس.. ويتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين".