شاب يتسبب بمقتل خادمة وانقلاب سيارته في الكويت

تسبب شاب في الكويت بمقتل خادمة (عاملة منزلية) بعد فاصل من الاستعراضات المتهورة نفذها بسيارته بين المنازل في أحد الأحياء.

ودهس الشاب بسيارته العاملة المنزلية خلال تواجدها في الشارع أمام أحد المنازل، وفقد السيطرة على سيارته لتنقلب رأساً على عقب.

وذكر حساب "المجلس" الإخباري الكويتي أن العاملة المنزلية تعرضت لإصابات بليغة نتيجة تعرضها للدهس من الشاب المستهتر أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.