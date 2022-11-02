السجن شهرًا لمسافر أمريكي أدين بسرقة سلع من السوق الحرة بمطار دبي

حكمت محكمة الجنايات في إمارة دبي بالسجن شهرًا واحدًا على مسافر أمريكي أدين بسرقة سلع من السوق الحرة بمطار دبي.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، فقد ألقت الأجهزة الأمنية في مطار دبي القبض على مسافر أمريكي الجنسية، قام بالسرقة من السوق الحرة في المطار خلال فترة انتظاره في "الترانزيت"، قبل توجهه إلى أندونيسيا.

ووفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للصحيفة الإماراتية، سرق المسافر "ساعتين وجهازًا إلكترونيًا، ومقتنيات أخرى تقدر قيمتها بنحو 6283 درهمًا"، أي ما يعادل نحو 1700 دولار أمريكي.

ولاعتقاده أنه أفلت بجريمته توقف المتهم عند أحد المطاعم لتناول الطعام منتظرًا موعد رحلته، لكنه فوجئ برجل أمن يأتي إليه ويطلب منه مرافقته في هدوء، حيث أُلقي القبض عليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهرًا وإبعاده.

وكان المتهم الذي يعمل مدرب لياقة بدنية في بلاده، قد أقرَّ بجريمته أمام المحكمة، لافتًا إلى أنه لا يحتاج للسرقة ولا يعرف لماذا قام بذلك.