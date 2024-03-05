المغرب.. مؤثرات على مواقع التواصل يثرن الجدل بسبب "نصائح زوجية"
أثارت محتويات نصح للنساء تقدمها "مؤثرات" مغربيات على منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعًا بعدما تناقلها المتابعون، حيث اعتبرها بعض المعلّقين "تحريضًا فيسبوكيًا" صريحًا ضد الرجال.
وتقدم المؤثرات نصائح عبر حسابتهن على منصات التواصل الاجتماعي، يحاولن من خلالها "إعادة بناء العلاقة الزوجية بشكل مختلف"، لكن بعض المعقلّين والمختصين، اعتبروا أن المحتوى المطروح "يعقّد الوضع أكثر من حل الإشكالات بين الزوجين".
وأفاد الأخصائي والمعالج النفسي، فيصل الطهاري، أن "محتويات المؤثرات التي تخص موضوعات تهم العلاقة الزوجية والمرأة ودور الزوجة في البيت، انتشرت بشكل كبير جدًا، رغم أنها محتويات غير "علمية" و"غير دقيقة".
خبراء ذوو اختصاص
وأوضح الطهاري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المحتوى المرتبط بالعلاقات بين الزوجين أو الأسرة له خبراء؛ من أخصائيين نفسيين وعلماء نفس واجتماع، خاصة أن الأسرة مفهوم عميق جدًا، والنّصح فيه أو التوجيه فيه يجب أن يكون من ذوي الاختصاص".
وشدد الأخصائي والمعالج النفسي، أن "هؤلاء المؤثرات يسوّقن في الحقيقة لتجاربهن الخاصة، وفي حال ما إذا كانت غير ناجحة في زواجها، سينعكس ذلك على توجيهاتها بنوع من التحريض ضد الرجل، ما تسبّب بخراب بيوت وأسر".
وأضاف المتحدث، أن "نصائح هؤلاء يعتمد على واقعهن اليومي المعاش، ولا يمكن أن تسري نصائحهن على الجميع، خاصة إذا علمنا أن جلسات العلاج النفسي للأزواج تتطلب التعامل مع كل فرد على حدة، وكل زوج بشكل استثنائي، ولا يمكن مقارنة أزواج بأزواج آخرين أو زيجات بزيجات أخرى".
وأبرز الأخصائي النفسي، فيصل الطهاري، أن "التدخلات العلمية الرصينة للأخصائيين النفسانيين أو الأطباء النفسانيين عندما يتكلمون في العلاقة الزوجية، أو حتى في العلاقة الجنسية بين الأزواج، أو في العلاقات العائلية، أو تربية الأبناء، فإنهم يستندون إلى العلم وما يقوله العلم".