المغرب.. مؤثرات على مواقع التواصل يثرن الجدل بسبب "نصائح زوجية"

خبراء ذوو اختصاص

وأوضح الطهاري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المحتوى المرتبط بالعلاقات بين الزوجين أو الأسرة له خبراء؛ من أخصائيين نفسيين وعلماء نفس واجتماع، خاصة أن الأسرة مفهوم عميق جدًا، والنّصح فيه أو التوجيه فيه يجب أن يكون من ذوي الاختصاص".

وشدد الأخصائي والمعالج النفسي، أن "هؤلاء المؤثرات يسوّقن في الحقيقة لتجاربهن الخاصة، وفي حال ما إذا كانت غير ناجحة في زواجها، سينعكس ذلك على توجيهاتها بنوع من التحريض ضد الرجل، ما تسبّب بخراب بيوت وأسر".

وأضاف المتحدث، أن "نصائح هؤلاء يعتمد على واقعهن اليومي المعاش، ولا يمكن أن تسري نصائحهن على الجميع، خاصة إذا علمنا أن جلسات العلاج النفسي للأزواج تتطلب التعامل مع كل فرد على حدة، وكل زوج بشكل استثنائي، ولا يمكن مقارنة أزواج بأزواج آخرين أو زيجات بزيجات أخرى".

وأبرز الأخصائي النفسي، فيصل الطهاري، أن "التدخلات العلمية الرصينة للأخصائيين النفسانيين أو الأطباء النفسانيين عندما يتكلمون في العلاقة الزوجية، أو حتى في العلاقة الجنسية بين الأزواج، أو في العلاقات العائلية، أو تربية الأبناء، فإنهم يستندون إلى العلم وما يقوله العلم".